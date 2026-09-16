L’Inps specifica che, a partire da oggi, 16 settembre, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le sanzioni civili, è pari al tasso del 4,65% annuo. La nuova percentuale si applica a tutte le rateazioni da qui in avanti, mentre i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

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