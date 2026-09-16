Più che il gioco in sé, le carte dei Pokemon acquisiscono valore economico intercettando l’interesse di un’intera generazione che negli anni Novanta ha visto esplodere il fenomeno e ora, alle soglie dei 30 o dei 40 anni, ha risorse da investire per acquistare oggetti considerati a tutti gli effetti come un patrimonio diretto della propria infanzia. Stando ai dati riportati dal quotidiano britannico l’effetto “nostalgia” si rivela potente e c’è chi è disposto a spendere milioni pur di avere nelle mani, per esempio, un Charizard o un Eevee d’annata.

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