Riscatto laurea agevolato, dal 2027 aumenta il costo: ecco di quanto

Dal 2019 lo strumento ha visto un ampliamento con l'introduzione del riscatto della laurea agevolato dove viene applicato come costo un'aliquota fissa del 33% sul minimale contributivo previsto per artigiani e commercianti. Per quanto riguarda l'onere la differenza con il riscatto ordinario è dirimente perché in questo secondo caso l'onere per i periodi inclusi nel sistema contributivo (post 1996) viene determinato sulla base della retribuzione e della relativa aliquota.

Per approfondire: Riscatto della laurea per andare in pensione anticipata, quanto costa e a chi conviene