Riscatto laurea per pensione anticipata, quanto costa e a chi conviene

Introduzione

Il riscatto della laurea è uno degli strumenti che permette di anticipare l'uscita dal mondo del lavoro. Ma conviene davvero?In realtà ci sono diverse variabili da tenere in considerazione come l’età, quando si è iniziato a lavorare, la continuità di carriera.

A dicembre 2025, con gli ultimi ritocchi alla Manovra, sono però arrivate novità importanti per chi ha riscattato la laurea triennale. Con l’emendamento presentato dal governo, una nuova norma restringe gli effetti per coloro che hanno deciso di riscattare i primi tre anni universitari. Di fatto, i mesi riscattati varranno meno: un taglio di sei mesi nel 2031, poi 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033, 24 mesi per chi matura i requisiti nel 2034 e 30 mesi per chi li matura nel 2035. Sui cambiamenti nell’ambito del riscatto di laurea pesa anche la stretta sulle pensioni anticipate. Ecco tutti i dettagli