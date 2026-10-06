Catasto, immobili non dichiarati scovati con l'AI: Fisco manda lettere

La campagna di controlli ha prodotto effetti già prima dell’arrivo delle nuove comunicazioni. L’attività è infatti partita dall’inizio del 2025 e ha contribuito a spingere numerosi proprietari a verificare autonomamente la propria posizione e ad aggiornare i dati catastali. Nel corso dello scorso anno sono state presentate spontaneamente dichiarazioni di variazione catastale relative a circa 70 mila immobili che avevano beneficiato di bonus edilizi. Si tratta di un incremento del 25% rispetto al 2024. Le due linee di intervento, la ricerca degli immobili non censiti e il controllo degli edifici interessati dai bonus, seguono quindi una direzione comune: ridurre la distanza tra la situazione effettiva del patrimonio edilizio e quella registrata nelle banche dati. Per i proprietari, soprattutto dopo ristrutturazioni, ampliamenti o cambiamenti rilevanti dell’immobile, diventa quindi sempre più importante verificare che quanto risulta al Catasto corrisponda alla situazione reale.

Per approfondire: Casa, anagrafe dei proprietari e più controlli su Superbonus: cosa sapere