Introduzione

Gli italiani amano il collezionismo. La ricerca dell'oggetto raro, il piacere di custodire un piccolo tesoro, la soddisfazione di completare una serie rappresentano una vera e propria passione per gli italiani e le italiane: il 60% possiede attualmente una collezione e il 33% ne ha avuta una in passato. Monete e banconote ai primi posti. Lo racconta un'indagine condotta da Ipsos per e-Bay