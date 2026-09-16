Ex Ilva verso spegnimento. Oggi incontro governo-sindacati e Cdm

Il dossier sull’ex Ilva sarebbe stato al centro anche dell’incontro di governo che si è tenuto ieri sera a Palazzo Chigi: alcune fonti hanno spiegato che si è trattato di una riunione preparatoria, non l’unica di questi giorni, in vista dell’incontro di oggi tra esecutivo e sindacati e poi del Cdm. Presenti, fra gli altri, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i ministri competenti - dell'Economia Giancarlo Giorgetti, delle Imprese Adolfo Urso, dell'Ambiente Gilberto Pichetto, del Lavoro Marina Calderone, per gli Affari europei Tommaso Foti - e i tecnici.