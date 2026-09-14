Ex Ilva, proclamato sciopero di 24 ore. Lavoratori bloccano le strade

Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno proclamato le prime 24 ore di mobilitazione per tutti i lavoratori dell'appalto, fino alle 7 di domani. Occupata la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione Bari ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle ore 9 di oggi sino alle 7 di domani. Decine di lavoratori dell'indotto e rappresentanti sindacali hanno avviato un corteo che ha attraversato la strada provinciale per Statte e il rione Tamburi per dirigersi verso Palazzo di Città, mandando in tilt la viabilità. "Sia chiaro - sottolineano i sindacati nella comunicazione di sciopero - che non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti lavoratori".

Le motivazioni della protesta La mobilitazione è contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai, legato allo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro fine ottobre disposto dalla Corte d'Appello di Milano. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati, ma ieri non era ancora arrivata alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. "Il tempo è scaduto", hanno ribadito i sindacati, chiedendo garanzie occupazionali, tutela del reddito e un piano industriale per Taranto e spiegando che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Leggi anche Futuro ex Ilva, confermato l'avvio di 2500 licenziamenti

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Brigati (Fiom): "Il Governo blocchi i licenziamenti nell'indotto" "Avevamo previsto che, con la sentenza della Corte d'Appello di Milano e il rischio di chiusura dell'area a caldo, l'anello più debole della catena avrebbe pagato le conseguenze più pesanti", ha detto Francesco Brigati, segretario generale della Fiom Cgil di Taranto e della Puglia. "Avevamo chiesto al Governo di affrontare la situazione al Mimit e a Palazzo Chigi, ma non sono arrivate risposte per tutti i lavoratori, a partire da quelli dell'appalto", aggiunge Brigati. "Servono misure straordinarie, tutela del reddito e una prospettiva industriale concreta. Non possiamo aspettare altri 10 o 15 anni". Il sindacalista chiede anche l'estensione dei benefici previdenziali legati all'amianto ai lavoratori dell'indotto e il blocco delle procedure di licenziamento collettivo. "Questa è la prima iniziativa di una mobilitazione straordinaria e permanente. Continueremo a mobilitarci fino a quando non arriveranno risposte per tutti", conclude Brigati. "I lavoratori di Taranto stanno manifestando. La presidente del Consiglio intervenga con un provvedimento d'urgenza: blocco dei licenziamenti ora. La nostra Costituzione riconosce il fondamento del lavoro, la salute e l'ambiente: i lavoratori tutti, dall'indotto all'ex Ilva, non possano essere licenziati o messi in cassa integrazione a zero ore", ha dichiarato in una nota anche il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma. Leggi anche Ex Ilva Taranto, i giudici confermano il blocco dell'area a caldo