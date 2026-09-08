In una riunione a Palazzo Chigi "segnata da una grande tensione", come sottolinea il segretario generale della Fim Cisl Uliano, i sindacati delle aziende dell'indotto hanno accolto l'appello dell'esecutivo per congelare le procedure di licenziamenti collettivi avviate dalle imprese la scorsa settimana. Ma sul futuro dello stabilimento restano ancora molte incognite. Il governo pensa al green e alla decarbonizzazione, obiettivo da raggiungere attraverso la convocazione di un nuovo tavolo permanente

Continuano le trattative sull’ex Ilva. I sindacati delle aziende dell’indotto coinvolte hanno accolto l'appello del governo per congelare le procedure di licenziamenti collettivi avviate dalle imprese la scorsa settimana. Stop che però resta appeso alla decisione dei giudici milanesi che domani, 9 settembre, valuteranno l'istanza di sospensiva contro la decisione di fermare l'area a caldo, mentre il governo apre alla possibilità di una partecipazione pubblica nell'ex Ilva. Per le associazioni dell'indotto del siderurgico la decisione di interrompere le procedure di licenziamento è stato "un senso di responsabilità", a fronte delle garanzie di continuità produttiva fornite dall’esecutivo. L’incontro è comunque stato segnato da una "grande tensione", per una situazione "che si trascina ormai da più di quindici anni", ha sottolineato il segretario generale della Fim Cisl Ferdinando Uliano.

Mantovano: "Per futuro dell'Ilva green e decarbonizzazione"

Durante la lunga giornata di incontri a Palazzo Chigi con enti locali, associazioni datoriali e sindacati, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha sottolineato che "quella del governo non è una prospettiva di rassegnazione", ma piuttosto di rilancio. E ha ribadito ancora una volta che "il futuro dell'Ilva sarà in ogni caso legato al green e alla decarbonizzazione attraverso i forni elettrici alimentati a Dri".

Verso un tavolo permanente

Un obiettivo che il governo intende raggiungere in futuro attraverso la convocazione di un altro tavolo permanente, come quello per gli interventi nella Terra dei Fuochi in Campania. Fim Cisl e Uilm hanno rimarcato ancora una volta che per l’ex Ilva serve comunque un indirizzo pubblico. Il governo ha aperto a questa possibilità.