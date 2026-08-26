Ex Ilva Taranto, Ce Industries tra gli operatori interessati

Ce industries sarebbe il quarto operatore in gara per l’ex Ilva. Lo si apprende da fonti qualificate, interpellate dopo che, nel suo intervento al Meeting di Rimini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha annunciato un nuovo player interessato alle acciaierie. Ce Industries è una holding industriale con sede a Praga, in Repubblica Ceca, che opera principalmente nei mercati dell'Europa centrale e meridionale, e in Nord America. E' attivo nel settore ferroviario, con la produzione di vagoni merci, in ambito energetico e nel riciclo di rifiuti e materie prime.