Ex Ilva Taranto, Ce Industries tra gli operatori interessati

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Ex Ilva di Taranto, Ce Industries tra gli operatori interessati a rilevare l'acciaieria

Economia

Si tratta di una holding industriale con sede a Praga, in Repubblica Ceca, che opera principalmente nei mercati dell'Europa centrale e meridionale, e in Nord America

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Ce industries sarebbe il quarto operatore in gara per l’ex Ilva. Lo si apprende da fonti qualificate, interpellate dopo che, nel suo intervento al Meeting di Rimini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha annunciato un nuovo player interessato alle acciaierie. Ce Industries è una holding industriale con sede a Praga, in Repubblica Ceca, che opera principalmente nei mercati dell'Europa centrale e meridionale, e in Nord America. E' attivo nel settore ferroviario, con la produzione di vagoni merci, in ambito energetico e nel riciclo di rifiuti e materie prime.

 

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