Pensioni, taglio cuneo per Ape sociale, Isopensione e Naspi: novità

Introduzione

L’Inps ha fatto chiarezza e ha confermato il riconoscimento dei benefici fiscali anche per i titolari di Ape Sociale e non solo. La novità riguarda anche chi percepisce Isopensione, assegni straordinari dei settori bancario e assicurativo e indennità legate ai contratti di espansione. Lo stesso meccanismo interessa poi i percettori di alcune prestazioni di disoccupazione, come NASpI e DIS-COLL.