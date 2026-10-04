Da Delfin impegno di adesione all'Opas di Intesa Sanpaolo su Mps

La holding della famiglia Del Vecchio e azionista di Mps con il 17,6% del capitale, si è impegnata ad aderire all’Opas di Intesa Sanpaolo e di votare nell’assemblea del 29 ottobre in linea con le condizioni dell’offerta dell’istituto guidato dall'amministratore delegato Carlo Messina

Secondo quanto reso noto nelle scorse ore, Delfin, holding della famiglia Del Vecchio e azionista di Mps con il 17,6% del capitale, si è impegnata ad aderire all’Opas di Intesa Sanpaolo e di votare nell’assemblea del 29 ottobre in linea con le condizioni dell’offerta dell’istituto guidato dall'amministratore delegato Carlo Messina. Nella giornata di sabato una riunione straordinaria del cda di intesa sanpaolo si era riunito per fare il punto sull'offerta di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena.