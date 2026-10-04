Neet, in Italia fenomeno dimezzato in 10 anni ma restano divari

In Italia i Neet in totale sono 1,2 milioni. Di loro, il 35% è disoccupato, il 33,3% è disponibile al lavoro ma non lo cerca attivamente o non è immediatamente disponibile. Il restante 31,7% non cerca lavoro e non è disponibile. In quest'ultimo segmento prevalgono le donne e, in oltre la metà dei casi, le madri, con la cura di figli e familiari come motivazione prevalente. Il termine 'inattivo' stesso suggerisce un'assenza di attività che nella vita quotidiana non sempre esiste. Chi assiste un familiare, svolge lavoro domestico, fa lavori occasionali, cerca lavoro senza passare dai canali formali o attraversa una fase di passaggio tra due percorsi condivide, sulla carta, la stessa condizione statistica, pur vivendo realtà sociali differenti.

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