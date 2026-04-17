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Economia

Contare i Neet è più difficile di quanto sembri

Donata Columbro
©Getty

"Not in Employment, Education or Training", così si scioglie l'acronimo. Una definizione che vorrebbe includere nel loro complesso i giovani che non hanno né cercano un impiego, non frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale. Ma questa categoria pone non pochi problemi, soprattutto dal punto di vista dei dati. "E questo diventa un problema politico oltre che statistico", spiega Marialuisa Villani, ricercatrice e autrice di uno studio recente sul fenomeno 

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