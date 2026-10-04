Asili nido, rette mensili alte e forti disparità territoriali: mappa

Questi divari territoriali sono resi ancora più complessi dalle differenze nei costi, inglobati o aggiunti alla retta, del servizio mensa. Addizionando anche questa variabile, infatti, le città più virtuose, per i nuclei familiari con un figlio e un Isee fino a 15mila euro, sono Mantova con una spesa mensile complessiva di 60 euro, e Catanzaro, con una spesa complessiva di 80 euro, seguite da Ragusa con una spesa di 110 euro, Trapani con 111 euro e Parma con una spesa di 132 euro. Le cinque città più care invece, sempre considerando la combinazione tra retta e costo del servizio mensa, sono Belluno con 553 euro mensili, Prato con 504 euro, Biella con 491 euro, Cuneo con 488 euro e, infine, Pistoia con 487 euro.

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