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Economia

Contro la crisi demografica servono più asili. Lo dice anche Bankitalia

Michele Marsico

Michele Marsico

©Getty

Un paper della Banca d'Italia rivede un assunto ricorrente del dibattito sulla natalità. Se cresce il contributo maschile al lavoro domestico, l'occupazione femminile aumenta ma i figli restano fermi. La variabile che sblocca il legame tra i due sono gli asili nido, ancora scarsi soprattutto al Sud

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