Economia
Contro la crisi demografica servono più asili. Lo dice anche Bankitalia
Un paper della Banca d'Italia rivede un assunto ricorrente del dibattito sulla natalità. Se cresce il contributo maschile al lavoro domestico, l'occupazione femminile aumenta ma i figli restano fermi. La variabile che sblocca il legame tra i due sono gli asili nido, ancora scarsi soprattutto al Sud
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