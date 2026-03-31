L’ultima Legge di Bilancio ha previsto che dal calcolo dell’Isee per richiedere il bonus vada escluso l’importo di quanto ricevuto con l’assegno unico e universale. La circolare precisa che “la neutralizzazione delle somme percepite per l’AUU viene effettuata decurtando il valore dell’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione dell’importo dell’AUU, rapportato al parametro della scala di equivalenza della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)”.

Si fa anche un esempio: “Nel caso di un Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 3,10 e un importo dell’AUU erogato di 3.100 euro, l’importo da escludere dal valore dell’Isee è pari a 1.000 euro (3.100/3,10). In questo caso, ad esempio, con un indicatore Isee pari a 41.000 euro, l’indicatore utilizzato ai fini delle agevolazioni in argomento è pari a 40.000 euro (41.000 euro – 1.000 euro)”.