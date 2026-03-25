Famiglie, a chi spettano le detrazioni per i figli a carico

Introduzione

Anche quest'anno le famiglie con figli a carico hanno diritto a ricevere, a determinate condizioni, detrazioni fiscali in busta paga o, come conguaglio, nella Dichiarazione dei redditi. Con la Legge di bilancio 2025 erano stati introdotti nuovi limiti che hanno portato a una stretta del beneficio per lavoratori e pensionati con carichi di famiglia. Ecco quali sono i requisiti da rispettare per ricevere le agevolazioni nel 2026.