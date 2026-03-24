Consumi, nel 2026 famiglie vedono peggioramento in capacità di spesa

Entrando nel dettaglio delle singole voci, emergono alcune spese particolarmente gravose per i bilanci familiari. Nel 2025, infatti, le maggiori difficoltà sono state registrate per i costi legati al mantenimento e all’utilizzo dell’automobile, segnalati dal 52% degli intervistati, seguiti da viaggi e vacanze (51%). Pesano inoltre in modo significativo le spese sanitarie: il 47% ha avuto difficoltà a sostenere le cure odontoiatriche e il 46% le visite mediche. Tra le altre voci più critiche figurano le bollette domestiche (41%) e la spesa alimentare, in particolare per carne, pesce e alternative vegetali (40%), ma anche per frutta e verdura (34%). Difficoltà rilevanti anche per le famiglie che devono sostenere un mutuo (47%) o un affitto (43%).