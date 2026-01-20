Alimentare, aumento costi e calo consumi. Come reagisce il settore?

La filiera dell’industria alimentare fatica ovunque, anche in Italia. E, nel nostro Paese, è innegabile che la curva ascendente dei prezzi alimentari abbia rappresentato, negli ultimi anni, un problema reale: “Dal 2021 ad oggi" i prezzi "sono aumentati del 24,9%, rispetto al 17,3% dell’indice generale dei prezzi al consumo”, ricorda la Confcommercio. "Motivo che ha spinto l’Agcom ad aprire un’indagine conoscitiva che punta i fari soprattutto sul ruolo svolto dalla Gdo nella catena che va dai produttori agricoli all’industria di trasformazione alimentare e infine alla distribuzione commerciale al consumatore". L’esplosione dei costi per agricoltori e allevatori, in particolare, “è cominciata negli anni di pandemia con l’enorme frenata del commercio mondiale, ed è stata poi rilanciata dall’invasione russa in Ucraina”, sottolineano gli esperti.

