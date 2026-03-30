Introduzione

L’Inps ha chiarito quali sono i limiti di reddito per "la cessazione o la riduzione" dell’assegno familiare, misura residuale che spetta ai soggetti esclusi dalla normativa "sull’assegno per il nucleo familiare", e cioè i "coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e i piccoli coltivatori diretti", oltre che i pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.