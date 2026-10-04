Sanità, fuga dei medici da ospedali: dimissioni superano pensionamenti

Parallelamente infatti, negli ultimi anni è iniziato il ricambio generazionale. Nel complesso, tra il 2015 e il 2024 l'organico del Servizio sanitario è cresciuto del 2,7%. Un contributo è arrivato dal Decreto Calabria, che tra il 2019 e il 2025 ha permesso l'ingresso nel sistema di quasi 10.000 giovani medici. Resta però la frattura territoriale: nell'ultimo decennio il Centro-Nord ha registrato un saldo positivo di 4.029 unità (+5,9%), mentre il Mezzogiorno ne ha perse 1.166 (-3,1%). A pagare il prezzo più alto in termini di riduzione degli organici sono la Basilicata (-24,6%), il Molise (-17,2%), la Valle d'Aosta (-14,2%) e la Calabria (-12,6%). "A fronte di un ricambio generazionale avviato con successo - dice Pierino Di Silverio - oggi si rischia di vanificare tutto. Nel 2025, per ogni 100 medici assunti a tempo indeterminato, 43 si sono dimessi e 77 sono usciti dal sistema pubblico, tra pensionamenti e altre cause".