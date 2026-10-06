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Torino, ucciso in casa a luglio: arrestati moglie e nuovo compagno

Cronaca

Mikel Rroku, cittadino albanese di 55 anni, era stato trovato morto nella sua abitazione di via Verolengo 185. A dare l'allarme erano stati i vicini di casa, a causa del forte odore che si avvertiva nella zona. Gli accertamenti del medico legale avevano evidenziato una ferita alla scatola cranica compatibile con un colpo sferrato con un corpo contundente

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Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Mikel Rroku, il cittadino albanese di 55 anni trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185, a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato. 

Le indagini

I carabinieri del Comando provinciale di Torino, coordinati dalla Procura, hanno dato esecuzione nei loro confronti a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il cadavere, già in stato di decomposizione, era stato trovato all'interno dell'appartamento della vittima, al secondo piano di una delle palazzine Atc, di edilizia popolare. A dare l'allarme erano stati i vicini di casa, a causa del forte odore che si avvertiva nella zona. Gli accertamenti del medico legale avevano evidenziato una ferita alla scatola cranica compatibile con un colpo sferrato con un corpo contundente. Le indagini sono state coordinate dalla pm Lea Lamonaca della Procura di Torino. 

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