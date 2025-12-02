Offerte Black Friday
Genova, lavoratori ex Ilva occupano area partenze dell’aeroporto. FOTO

I lavoratori dell'ex Ilva di Genova Cornigliano, ai quali si sono aggiunti quelli di Ansaldo Energia, in sciopero, in mattinata hanno bloccato l'accesso all'area partenze dell'aeroporto Cristoforo Colombo. Il corteo è poi proseguito verso l'autostrada

