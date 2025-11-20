Ex Ilva, via libera del Cdm al dl: 20 milioni per integrazione Cigs

La continuità degli impianti

Tra le novità - spiega una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy -, il decreto autorizza Acciaierie d'Italia spa in amministrazione straordinaria a utilizzare i 108 milioni residui del finanziamento ponte - risorse indispensabili per garantire la continuità degli impianti - fino a febbraio 2026, data in cui è attesa la conclusione della procedura di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario. I restanti 92 milioni del finanziamento sono già stati destinati agli interventi essenziali sugli altoforni, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, agli investimenti ambientali connessi alla nuova Aia e al Piano di Ripartenza.