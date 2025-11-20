Ex Ilva, via libera del Cdm al dl: 20 milioni per integrazione Cigs

Offerte Black Friday
Ex Ilva, via libera del Cdm al dl: misure per continuità impianti e integrazione Cigs

Politica
Fra gli interventi approvati dal Consiglio dei ministri l’autorizzazione per Acciaierie d'Italia spa in amministrazione straordinaria a utilizzare i 108 milioni residui del finanziamento ponte fino a febbraio 2026. Venti milioni sono stati stanziati per permettere allo Stato di farsi carico dell'integrazione fino al 75% del trattamento di Cigs. Intervento anche sul Fondo per gli indennizzi ai proprietari di immobili del quartiere Tamburi

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che introduce misure urgenti per assicurare la prosecuzione delle attività produttive degli stabilimenti ex Ilva, tutelare i lavoratori e riconoscere indennizzi al territorio.

La continuità degli impianti

Tra le novità - spiega una nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy -, il decreto autorizza Acciaierie d'Italia spa in amministrazione straordinaria a utilizzare i 108 milioni residui del finanziamento ponte - risorse indispensabili per garantire la continuità degli impianti - fino a febbraio 2026, data in cui è attesa la conclusione della procedura di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario. I restanti 92 milioni del finanziamento sono già stati destinati agli interventi essenziali sugli altoforni, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, agli investimenti ambientali connessi alla nuova Aia e al Piano di Ripartenza.

Venti milioni per integrazione Cigs

Il decreto poi, sul fronte dei lavoratori, stanzia ulteriori 20 milioni per il biennio 2025-2026, consentendo allo Stato di farsi carico dell'integrazione fino al 75% del trattamento di Cigs, finora sostenuta direttamente da Acciaierie d'Italia.

Gli immobili nel quartiere Tamburi e l’indennizzo per Adi

Il provvedimento interviene inoltre sul Fondo per gli indennizzi ai proprietari di immobili del quartiere Tamburi, permettendo che le somme residue del 2025 possano essere utilizzate per integrare gli indennizzi parziali riferiti alle domande presentate l'anno precedente. Infine, viene riconosciuto ad Adi un indennizzo relativo ai contributi per le imprese a forte consumo di energia (energivore), in particolare per gli sconti sulle forniture energetiche e per le quote Ets.

Un'immagine dello stabilimento Ilva a Taranto

