Genova, ex Ilva in corteo insieme ad Ansaldo e Fincantieri

A Genova si è conclusa l'assemblea dei lavoratori del'ex Ilva di Genova Cornigliano. Gli operai sono poi partiti in corteo verso piazza Massena per incontrare i lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri, anche loro in sciopero, e proseguire lungo via Cornigliano.

