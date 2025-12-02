Genova, ex Ilva in corteo insieme ad Ansaldo e Fincantieri

A Genova si è conclusa l'assemblea dei lavoratori del'ex Ilva di Genova Cornigliano. Gli operai sono poi partiti in corteo verso piazza Massena per incontrare i lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri, anche loro in sciopero, e proseguire lungo via Cornigliano.
