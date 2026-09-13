Modello 730/2026, cosa si rischia presentandolo a settembre

Esiste però una possibilità per evitare che il prelievo di novembre risulti superiore a quanto necessario. Il contribuente può domandare al proprio sostituto d'imposta di diminuire o azzerare il secondo acconto, ma soltanto se dispone di elementi sufficienti per prevedere che l'imposta effettivamente dovuta sarà più bassa rispetto a quella presa come riferimento per il calcolo dell'acconto. La richiesta deve essere presentata entro il 10 ottobre. Un esempio può riguardare chi ha terminato nel corso dell'anno un contratto di affitto con cedolare secca e, di conseguenza, prevede per l'anno un reddito inferiore rispetto a quello utilizzato per determinare l'acconto. Un'altra ipotesi è quella di un contribuente che abbia sostenuto numerose spese detraibili, tali da ridurre l'imposta complessivamente dovuta.