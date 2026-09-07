Introduzione
Il rimborso derivante dal modello 730 è atteso ogni anno da milioni di lavoratori dipendenti e pensionati, perché permette di recuperare le imposte versate in eccesso e di beneficiare di detrazioni e deduzioni maturate nell’anno precedente.
Nella maggior parte dei casi, il conguaglio viene effettuato tra l’estate e l’inizio dell’autunno: per i dipendenti l’importo viene riconosciuto in busta paga, mentre per i pensionati arriva con il cedolino.
Le tempistiche variano soprattutto in base alla data di presentazione della dichiarazione. Ci sono però situazioni in cui il pagamento può slittare fino a marzo 2027. Il ritardo non dipende necessariamente da disservizi o problemi burocratici, ma può essere determinato dai controlli preventivi previsti dalla normativa fiscale.
Quello che devi sapere
Quando il rimborso può slittare
Tra i principali fattori di rischio ci sono i crediti Irpef superiori a 4.000 euro e la presenza di elementi considerati incoerenti nella dichiarazione. Anche chi presenta il 730 senza sostituto d’imposta segue una procedura diversa, con tempi generalmente più lunghi. Un ulteriore elemento da considerare è l’eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo, che può portare a una verifica prima dell’erogazione del credito.
Per approfondire: Pensione, cedolino di settembre 2026: come consultare rimborso 730, importi e conguagli
I controlli del Fisco
L’Agenzia delle Entrate effettua verifiche per individuare errori, anomalie e possibili frodi. I controlli possono essere automatici, attraverso il confronto tra i dati dichiarati e quelli dell’Anagrafe tributaria, oppure formali, con l’esame della documentazione relativa a spese e detrazioni. Se emergono ulteriori anomalie, possono essere richiesti approfondimenti. L’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 175 del 21 novembre 2014 prevede controlli preventivi prima dell’erogazione. L’Agenzia delle Entrate dispone di quattro mesi dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione per completare queste verifiche. Nel frattempo, il rimborso può essere sospeso, ma il pagamento deve avvenire entro sei mesi dalla stessa scadenza.
Per approfondire: Modello 730/2026, quando scatta il penale per chi non presenta la dichiarazione?
In caso di rimborso superiore a 4.000 euro
La prima causa di possibile slittamento è l’importo del credito. Un rimborso 730/2026 superiore a 4.000 euro può essere sottoposto a controlli preventivi, anche quando la somma è pienamente legittima, per esempio perché deriva dal cumulo di diverse detrazioni. La soglia non comporta quindi automaticamente un blocco: se le verifiche non rilevano anomalie, il pagamento può comunque arrivare prima.
In caso di modifiche alla precompilata
Anche le variazioni apportate al modello predisposto dall’Agenzia possono determinare maggiori controlli. L’attenzione aumenta soprattutto quando le informazioni inserite dal contribuente non risultano coerenti con quelle già disponibili. Tra gli elementi che possono destare attenzione ci sono forti differenze tra le spese dichiarate e quelle presenti nell’Anagrafe tributaria, detrazioni sproporzionate rispetto al reddito e crediti di anni precedenti non ancora verificati.
In caso di dichiarazione senza sostituto
Chi non dispone di un datore di lavoro o di un ente pensionistico che possa effettuare il conguaglio riceve il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate, generalmente tramite accredito sul conto indicato. I tempi sono più lunghi rispetto a quelli del conguaglio in busta paga o sul cedolino. Una dichiarazione trasmessa durante l’estate o vicino alla scadenza può quindi portare il pagamento ai primi mesi del 2027, soprattutto se si aggiungono verifiche.
In caso di debiti con l’agente della riscossione
La presenza di debiti iscritti a ruolo può incidere sull’erogazione del credito. Se il contribuente ha cartelle esattoriali non pagate superiori a 1.500 euro, il rimborso può essere utilizzato per compensare quanto dovuto. In caso di mancata accettazione della compensazione o quando siano necessari ulteriori accertamenti sulla posizione debitoria, il pagamento può essere sospeso fino alla definizione della procedura.
Come evitare ritardi
Per ridurre il rischio di ritardi, quando tutti i dati risultano corretti può essere conveniente accettare la dichiarazione precompilata senza modifiche, beneficiando delle semplificazioni previste per i controlli documentali. Se invece è necessario integrare o correggere il modello, è preferibile rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato, che può verificare la documentazione e apporre il visto di conformità. La modifica autonoma della dichiarazione non comporta automaticamente il rinvio del rimborso, ma può aumentare la possibilità di verifiche sulla coerenza delle informazioni inserite. In ogni caso, queste accortezze non escludono i controlli preventivi sui crediti superiori a 4.000 euro, che l’Agenzia delle Entrate può effettuare indipendentemente dalla modalità con cui è stato presentato il 730.
Per approfondire: Pensione, cedolino di settembre 2026: come consultare rimborso 730, importi e conguagli