Introduzione

Il rimborso derivante dal modello 730 è atteso ogni anno da milioni di lavoratori dipendenti e pensionati, perché permette di recuperare le imposte versate in eccesso e di beneficiare di detrazioni e deduzioni maturate nell’anno precedente.

Nella maggior parte dei casi, il conguaglio viene effettuato tra l’estate e l’inizio dell’autunno: per i dipendenti l’importo viene riconosciuto in busta paga, mentre per i pensionati arriva con il cedolino.

Le tempistiche variano soprattutto in base alla data di presentazione della dichiarazione. Ci sono però situazioni in cui il pagamento può slittare fino a marzo 2027. Il ritardo non dipende necessariamente da disservizi o problemi burocratici, ma può essere determinato dai controlli preventivi previsti dalla normativa fiscale.