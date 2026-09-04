Cartelle esattoriali, un anno in più per pagare a rate: cosa cambia

La rateizzazione incide anche sulle procedure di riscossione. Dalla presentazione della domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure cautelari o esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, salvo le eccezioni previste dalla legge, mentre quelle già avviate seguono le regole dei singoli procedimenti.

Con il pagamento della prima rata, l’eventuale fermo amministrativo già iscritto viene sospeso e sarà cancellato definitivamente al termine del piano. La prima rata può inoltre estinguere i pignoramenti in corso, purché non si sia già concluso positivamente l’incanto, non sia stata presentata un’istanza di assegnazione, il terzo non abbia reso dichiarazione positiva e non sia già stato emesso il provvedimento di assegnazione dei crediti. Chi rispetta il piano può infine ottenere, in presenza degli altri requisiti, la regolarità contributiva ai fini del Durc.