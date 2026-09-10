Bce verso l'aumento dei tassi di interesse, oggi la decisione

Attesa per la decisione della Bce sui tassi d'interesse. Secondo le previsioni circolate nell'ultimo periodo, la Banca centrale europea dovrebbe decidere oggi per l'aumento al 2,75%, quindi di 25 punti base. Meno chiaro invece è il percorso dei prossimi mesi. Tra gli analisti, c'è chi sostiene che il ciclo restrittivo della Banca centrale sia ormai iniziato, e c'è chi invece scommette su una resilienza più robusta delle previsioni da parte dell'economia europea alle turbolenze internazionali.

Pesa l'inflazione

Sulla decisione pesa sicuramente l'inflazione, balzata in agosto al 3,3% e ai massimi dal settembre 2023, con la corsa del gas e del petrolio. La nuova stretta arriverebbe dopo quella di giugno e dopo la pausa di luglio. E sugli scenari dei prossimi mesi? Non sono esclusi ulteriori rialzi da qui a dicembre.

Lagarde: "Paesi Ue seguono interesse nazionale? Miraggio"

Intanto, ieri sera, la presidente della Bce, Christine Lagarde, alla cena ufficiale della Bundesbank, che ha ospitato la due giorni di riunioni Bce, ha sottolineato un punto chiave: "L'idea che i Paesi europei, in un mondo sempre più modellato dalle grandi potenze, perseguano quello che percepiscono come il loro interesse nazionale" è "un miraggio". Il richiamo all'interesse nazionale "si sta facendo più forte" - ha detto ancora Lagarde - ma "se ci guardiamo intorno, tutte le 'medie potenze' sono alle prese con la necessità di mettersi insieme per avere più leva e resistere alla pressione dei player più grandi". In Europa invece "abbiamo già costruito le istituzioni per agire insieme".