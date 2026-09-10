Iran, nuovi attacchi nel Golfo: petrolio sopra i 100 dollari. LIVE

Teheran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre dieci navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio e minacciato l'imminente estensione dell'area soggetta ad autorizzazione per la navigazione. Teheran ha giustificato la sua intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro cinque petroliere iraniane
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L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre dieci navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio (oltre la soglia dei 100 dollari), e minacciato l'imminente estensione dell'area soggetta ad autorizzazione per la navigazione. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro cinque petroliere iraniane.
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Media, diversi caccia Usa danneggiati negli attacchi iraniani a base in Giordania
Diversi velivoli statunitensi sono stati danneggiati nella base aerea Muwaffaq al-Salti in Giordania - utilizzata anche dagli Stati Uniti - in seguito a un attacco iraniano avvenuto la notte tra martedì e ieri. Lo ha riferito la Cbs, precisando che un aereo A-10 è stato colpito perdendo un'ala, mentre circa otto caccia F-15 hanno riportato danni lievi. L'attacco è avvenuto dopo che gli Stati Uniti avevano colpito cinque navi cisterna iraniane. Secondo quanto riportato, le forze americane in Giordania hanno lanciato oltre 30 missili Patriot nel tentativo di difendersi dagli attacchi in arrivo.
Famiglia di quattro persone muore in un attacco israeliano a Gaza
Una coppia e i loro due figli sono rimasti uccisi in un attacco israeliano a Gaza. Lo scrive l'Agenzia France Presse, citando fonti mediche e della sicurezza palestinese. Anche Al Jazeera, citando una fonte medica, riporta che quattro persone palestinesi sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco delle forze israeliane fuori dalle aree di schieramento di Israele a nord di Gaza. Un funzionario dell'ospedale Al-Shifa di Gaza City ha precisato che i bambini avevano 12 e 8 anni. "I corpi di quattro membri della famiglia Ahmad sono stati recuperati straziati dopo che un attacco israeliano ha colpito un'abitazione nell'area del 'Beit Lahia Project', nella Striscia di Gaza settentrionale", ha dichiarato il funzionario. L'esercito israeliano, contattato dall'Afp, ha fatto sapere di stare verificando l'accaduto.
Iran, impennata prezzi del petrolio: Brent a 101,28 dollari
Oggi i prezzi del petrolio si sono mantenuti sopra i 100 dollari al barile, il giorno dopo che l'Iran ha dichiarato di aver attaccato oltre una dozzina di imbarcazioni che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz. Il prezzo del greggio Brent, il contratto di riferimento internazionale, si attestava a 101,28 dollari al barile nelle prime contrattazioni asiatiche di oggi, dopo aver superato la soglia dei 100 dollari il giorno precedente per la prima volta dal mese di luglio. Il Wti, riferimento in Usa, viene scambiato a 96,20 dollari al barile.
Trump: "La guerra finirà subito dopo le elezioni"
Il presidente Donald Trump ha sostenuto che la guerra con l'Iran "finirà subito dopo le elezioni" di medio termine, che si terranno il 3 novembre, per rinnovare il Congresso degli Stati Uniti.
Iran: attaccate nuove navi nello Stretto
L'Iran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di ieri oltre dieci navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio. I Guardiani della Rivoluzione, la potente forza armata iraniana, hanno affermato di aver preso di mira, nella regione del Golfo, due imbarcazioni statunitensi, otto petroliere e altre dieci navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, bloccato da Teheran dall'inizio della guerra in Medio Oriente. L'agenzia marittima britannica Ukmto ha segnalato diverse navi in fiamme in vari punti, senza specificare se vi fossero vittime.