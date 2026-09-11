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Guerra Iran USA, Ft: "Lunedì vertice su Hormuz fra ministri Paesi Golfo e Teheran". LIVE

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I ministri degli Esteri del Golfo starebbero programmando di incontrare le loro controparti iraniane nel tentativo di ottenere il consenso per un accordo temporaneo sulla gestione del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riporta il Financial Times. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato mercoledì oltre dieci navi che tentavano di attraversare proprio Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio

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I ministri degli Esteri del Golfo starebbero programmando di incontrare le loro controparti iraniane nel tentativo di ottenere il consenso per un accordo temporaneo sulla gestione del traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riporta il Financial Times, che cita due persone informate sulla questione, secondo cui l'incontro si terrà lunedì nella città costiera omanita di Salalah.

Teheran ha dichiarato di aver attaccato nella giornata di mercoledì oltre dieci navi che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz, provocando un'impennata dei prezzi del petrolio, e minacciato l'imminente estensione dell'area soggetta ad autorizzazione per la navigazione. Teheran ha giustificato tale intenzione citando gli attacchi statunitensi di martedì contro cinque petroliere iraniane.

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