Le forze israeliane hanno condotto diverse nuove incursioni all'alba in Cisgiordania, comprese le aree di Betlemme e Tulkarem. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, aggiungendo che le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nelle case delle famiglie nella città di al-Khader, a ovest di Betlemme, e si sono schierate massicciamente nella città di Tulkarem, sparando con munizioni vere e interrogando i residenti.