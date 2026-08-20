Quanto è concreta l’ipotesi di un attacco iraniano all’Europa?

La notizia riportata dal Financial Times, e ricevuta da fonti interne al regime, secondo cui gli iraniani starebbero considerano la possibilità di attaccare basi Usa in Europa e reti di cavi sottomarini da cui dipende gran parte del traffico dei dati mondiale aprono scenari inediti, ma quanto è reale, praticabile (e conveniente per Teheran) questa minaccia?
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