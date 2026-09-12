Le autorità saudite hanno dichiarato che droni lanciati dall'Iraq hanno provocato la chiusura temporanea di una fondamentale via di esportazione del petrolio utilizzata per aggirare il blocco dello Stretto di Hormuz. Riad ha aumentato l'utilizzo dell'oleodotto East-West, che collega Abqaiq, nei pressi del Golfo Persico, al porto di Yanbu sul Mar Rosso, dall'inizio della guerra in Medio Oriente, per evitare gli effetti della chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran. Il ministero degli Esteri saudita ha condannato "l'attacco all'oleodotto East-West nelle regioni di Riyad e Medina da parte di diversi droni provenienti dall'Iraq, che hanno causato feriti e danni". L'oleodotto "è stato fermato a titolo precauzionale e gli attacchi hanno provocato alcuni feriti", aveva dichiarato in precedenza un funzionario del ministero dell'Energia all'agenzia di stampa Spa.

Immagini satellitari del programma Copernicus Sentinel, scattate giovedì, mostravano dense colonne di fumo nero nei pressi di Medina, lungo il tracciato generale dell'oleodotto East-West che trasporta il petrolio saudita verso la costa del Mar Rosso. L'ufficio del primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha confermato che l'attacco è partito dal territorio iracheno e ha annunciato su X la destituzione del comandante responsabile della provincia meridionale di Maysan. Il governo iracheno ha affermato di condannare "gli attacchi contro i nostri fratelli del Regno dell'Arabia Saudita, lanciati da una località situata all'interno del governatorato". Riad ha dichiarato che, su richiesta del primo ministro iracheno, ha scelto "di non rispondere in questa fase e di sostenere gli sforzi del governo iracheno per impedire attacchi lanciati dall'Iraq contro il Regno e i Paesi vicini". In passato l'Arabia Saudita aveva accusato le milizie irachene sostenute dall'Iran di aver preso di mira le sue infrastrutture petrolifere. Tuttavia, ha sottolineato che il Regno "si riserva il diritto di adottare tutte le misure necessarie per proteggere la propria sovranità, la propria sicurezza, le proprie infrastrutture" e la propria popolazione.