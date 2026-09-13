Iran, Houthi avanti in Yemen. Colpita una base in Arabia Saudita. LIVE

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha lanciato una minaccia agli Stati Uniti all'ombra del conflitto in corso tra i due paesi. Pezeshkian ha accusato Washington di danneggiare civili e infrastrutture civili in un tweet pubblicato su Network X. "Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché dichiarare guerra contro infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Se sono umani, perché negare agli esseri umani l'accesso ad acqua, cibo e medicine? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà," ha scritto Pezeshkian.