Iran, Houthi avanti in Yemen. Colpita una base in Arabia Saudita. LIVE

Guerra Iran, Houthi avanzano in Yemen. Colpita una base militare in Arabia Saudita. LIVE
I ribelli, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharurah, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riad con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. 'Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli', risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce
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I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharurah, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura chiave per Riad con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. 'Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli', risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X: 'Affermazione falsa e infondata'. A Dublino il presidente Usa dice che 'un'Irlanda unita sarebbe fantastica'. 'L'opinione pubblica non vuole un altro referendum', replica il premier britannico Burnham.
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Pezeshkian: "Non siamo in guerra con Arabia Saudita"
L'Iran tenta di rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto tra le milizie Houthi e l'Arabia Saudita. Teheran "non è in guerra con l'Arabia Saudita", ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno "le loro questioni", ha spiegato.
Teheran: "Colpita nostra nave a Hengam, 1 morto e 3 feriti"
È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Hengam. Lo fa sapere Amir Teymouri, governatore di Qeshm, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino, nella zona dell'isola di Hengam e lungo la lunga costa digradante dell'isola di Qeshm.
UKMTO: "Nave colpita mentre attraversava Hormuz"
L'Agenzia per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito (UKMTO) ha riferito che una nave è stata colpita mentre attraversava lo Stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia britannica, le condizioni dell'equipaggio, la valutazione dei danni alla nave e l'impatto ambientale nell'area sono attualmente sconosciuti.
Iran, Pezeshkian agli Usa: "Se siete combattenti affrontateci"
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha lanciato una minaccia agli Stati Uniti all'ombra del conflitto in corso tra i due paesi. Pezeshkian ha accusato Washington di danneggiare civili e infrastrutture civili in un tweet pubblicato su Network X. "Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché dichiarare guerra contro infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Se sono umani, perché negare agli esseri umani l'accesso ad acqua, cibo e medicine? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà," ha scritto Pezeshkian.
Media: circa 1.400 persone sono scappate dallo Yemen verso Gibuti
Circa 1.400 persone sono fuggite dallo Yemen verso Gibuti a causa dei combattimenti tra le forze governative e gli Houthi, alleati dell'Iran. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze di Gibuti secondo quanto riportato da Al Jazeera. Situato di fronte allo Yemen nel Corno d'Africa, il piccolo Stato di Gibuti si affaccia sullo stretto di Bab el-Mandeb, all'imbocco del Mar Rosso dal Golfo di Aden. "1.400 rifugiati sono arrivati a #Gibuti dallo #Yemen in sole 24 ore", ha scritto il ministro Ilyas Moussa Dawaleh su X.
Houthi: 'Colpita una base militare saudita con missili balistici e droni'
I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharurah, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha dichiarato che l'operazione ha coinvolto un ampio lancio di missili balistici e droni, affermando che gli attacchi sono stati "precisi e diretti". Lo riporta Iran International.