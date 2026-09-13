Ucraina, Zelensky invita Putin al G20. Russia: "Venga a Mosca". LIVE

Botta e risposta tra il leader ucraino e quello russo su un possibile incontro faccia a faccia. Il primo propone un faccia a faccia a dicembre al G20 di Miami. 'Se vuole venga a Mosca', la replica del Cremlino
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Botta e risposta Zelensky-Putin su un incontro faccia a faccia. Il presidente ucraino propone di vedersi a dicembre al G20 di Miami. 'Se vuole venga a Mosca', la replica del Cremlino. n Romania è stato ritrovato un drone precipitato in un campo di mais nella zona di Botoșenița Mare, nella contea di Suceava. Lo riporta il ministero della Difesa Nazionale romeno citato da Ukrainska Pravda. L'impatto del drone al suolo ha provocato un piccolo incendio e ha lasciato un cratere di circa un metro di diametro.
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Attacco russo sull'Ucraina occidentale, incendio provocato da un drone abbattuto
Nella notte la regione di Khmelnytskyi (Ucraina occidentale) è stata attaccata da droni russi. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc, citando il capo dell'amministrazione regionale di Khmelnytskyi, Sergei Tyurin. Un incendio è scoppiato nei locali di un'attività commerciale a causa dei detriti di un drone nemico abbattuto. Le forze di difesa aerea sono in stato di allerta. Tyurin ha esortato i residenti a rimanere in zone sicure.
Kushner: "Accordo vicino se Kiev accettasse di cedere i territori chiesti da Putin"
L'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, intervenuto in videoconferenza all'incontro 'Yalta European Strategy' tenutosi a Kiev, ha dichiarato che Washington ha già preparato la parte principale di un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. Secondo Kushner, genero del presidente Donald Trump, l'ostacolo principale rimane la riluttanza di Kiev ad accettare le richieste territoriali di Putin. Lo riferisce Ukrainian Pravda. "Se l'Ucraina accettasse di cedere i territori richiesti da Putin, avremmo già un accordo" ha detto Kushner. Allo stesso tempo, lo stesso Kushner ha sottolineato che il compito dei mediatori è quello di trovare una soluzione che permetta di congelare il conflitto. A suo avviso, la questione territoriale dovrebbe essere risolta tenendo conto della situazione sul campo di battaglia. Sia Kiev che Mosca si stanno adoperando per porre fine alla guerra, ma ora è necessario trovare la "formula giusta" che soddisfi tutte le parti coinvolte.