Ucraina, attacco russo treno Kiev-Varsavia vicino Polonia. LIVE

Guerra Ucraina Russia, attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino alla Polonia. LIVE
Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 km dalla frontiera con la Polonia. Zelensky commenta: "Attacco deliberato". Mosca riferisce che Modi e Xi si sono offerti di contribuire a una soluzione del conflitto. Botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il primo propone un faccia a faccia a dicembre al G20 di Miami. "Se vuole venga a Mosca", la replica del Cremlino
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Droni russi hanno colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 km dalla frontiera con la Polonia. Zelensky commenta: "Attacco deliberato". Mosca riferisce che Modi e Xi si sono offerti di contribuire a una soluzione del conflitto. Botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il primo propone un faccia a faccia a dicembre al G20 di Miami. "Se vuole venga a Mosca", la replica del Cremlino.
ntanto, la Russia "non esclude la possibilità che si tengano colloqui trilaterali" sull'Ucraina in ottobre. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.
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Ucraina, 5 feriti a Sochi a causa della caduta di detriti di un drone
Cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a Sochi a seguito della caduta di frammenti di un drone. Lo riporta il governo del Territorio di Krasnodar. "Un adulto è stato ricoverato in ospedale, gli altri hanno ricevuto le cure mediche necessarie in regime ambulatoriale", si legge nel post su Telegram. Inoltre, tre abitazioni private sono state danneggiate. Frammenti del drone sono caduti in diversi punti, tra cui vicino a un edificio non residenziale, in una galleria e nel cortile di un'abitazione privata. I servizi di emergenza stanno operando sul posto, ha aggiunto il dipartimento. In risposta agli attacchi nemici, l'esercito russo sta colpendo centri decisionali, fabbriche e magazzini condivisi dalle forze armate ucraine con la Nato.
Mosca, 'attacchi aerei nelle regioni di Kharkiv e Sumy
Aerei russi hanno attaccato obiettivi nelle regioni di Kharkiv e Sumy. Lo riporta la Tass, aggiungendo che i caccia di Mosca hanno utilizzato bombe aeree e missili X-39 per colpire postazioni di comando e dispiegamento temporaneo di droni delle Forze Armate ucraine a Fedorovka e a Zemlyanoye. Il Ministero della Difesa russo ha scritto in un comunicato che "a seguito delle operazioni di combattimento degli equipaggi aerei russi, le apparecchiature di monitoraggio oggettivo hanno registrato in tempo reale la distruzione di un punto di schieramento temporaneo per le unità della 108ª Brigata di Difesa Territoriale Separata a Fedorovka e la distruzione con successo di un punto di controllo dei droni per il 5º Distaccamento di Frontiera dell'Ucraina nel villaggio di Zemlyanoye nell'Oblast di Sumy". Il dipartimento ha chiarito che gli equipaggi delle Forze aerospaziali russe hanno effettuato gli attacchi utilizzando bombe aeree Fab-500 con moduli universali di pianificazione e correzione, nonché due missili aviolanciati Kh-39 Lmur.
Media: "Incendi ed esplosioni nella città russa di Sochi"
Le forze ucraine hanno colpito la città russa di Sochi, provocando incendi ed esplosioni nell'area urbana, come sembrerebbero mostrare alcuni video girati da testimoni oculari. Lo scrive The Kyiv Independent. Stando a quanto riportato dai canali di monitoraggio ucraini Exilenova+ e Supernova+, un massiccio attacco con droni ha preso di mira alcuni siti nella località balneare sul Mar Nero – situata nella regione russa di Krasnodar – a una distanza compresa tra i 650 e i 700 chilometri dal confine ucraino. Le immagini riprese dai residenti di Sochi mostrano esplosioni che illuminano il cielo notturno e almeno un vasto incendio in corso in città. Il sindaco di Sochi, Anatoly Pakhomov, ha confermato l'entrata in azione dei sistemi di difesa aerea russi.
Trump: chiesto a Zelensky non colpire raffinerie russe
Alla domanda su quale dei due conflitti sarebbe finito prima, quello tra Russia e Ucraina, il presidente Donald Trump ha risposto ai giornalisti: "Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che una grande quantità di gasolio proviene dalla Russia. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie". "Il prezzo del gasolio sta aumentando perche' sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia. E questa è una situazione che danneggia il mondo", ha aggiunto.
Trump: potrei dare a Zelensky patriot meno sofisticati
Alla domanda se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky otterrà le autorizzazioni per i sistemi missilistici Patriot, Donald Trump ha risposto: "Ne stiamo parlando, una versione meno sofisticata. Abbiamo grandi scorte, molti di questi sistemi sono, sapete, praticamente illimitati. Ora abbiamo una scorta molto consistente. In questo momento stiamo producendo piu' Patriot di quanto ne abbiamo mai prodotti".