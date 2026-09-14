Ucraina, attacco russo treno Kiev-Varsavia vicino Polonia. LIVE

Alla domanda su quale dei due conflitti sarebbe finito prima, quello tra Russia e Ucraina, il presidente Donald Trump ha risposto ai giornalisti: "Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che una grande quantità di gasolio proviene dalla Russia. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie". "Il prezzo del gasolio sta aumentando perche' sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia. E questa è una situazione che danneggia il mondo", ha aggiunto.