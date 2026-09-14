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Finlandia, adesione alla deterrenza nucleare avanzata voluta dalla Francia

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Lo hanno annunciato i due Paesi in una dichiarazione congiunta: "Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione"

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La Finlandia ha deciso di "aderire" alla deterrenza nucleare "avanzata" proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai Paesi europei: lo hanno annunciato i due Paesi in una dichiarazione congiunta. "Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione", hanno aggiunto.

In tutto sono 10 i Paesi che hanno aderito

Ciò porta a dieci il numero di Paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia, insieme al Regno Unito, l'unico Paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri Stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima, che resta nelle mani del capo di Stato francese.

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