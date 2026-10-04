Secondo il quotidiano Haaretz, che cita fonti della sicurezza, la lista, che includeva nazionalità e nomi dei membri dell'equipaggio, era stata ricevuta dall'Autorità fiscale israeliana 48 ore prima del volo e avrebbe dovuto essere verificata dagli organismi competenti, tra cui il Mossad e il ministero dei Trasporti. Intanto, il primo ministro israeliano Netanyahu ha invitato in Israele, come ospite d'onore, il pilota indiano che ha evitato lo schianto dell'aereo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Flydubai, diretto a Tel Aviv, e su cui c’è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota omanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Haaretz che cita fonti della sicurezza. La lista, che includeva nazionalità e nomi dei membri dell'equipaggio, era stata ricevuta dall'Autorità fiscale israeliana 48 ore prima del volo e avrebbe dovuto essere verificata dagli organismi competenti, tra cui il Mossad e il ministero dei Trasporti. L'Autorità fiscale ha confermato di aver ricevuto i dati, mentre il ministero dei Trasporti ha fornito versioni contrastanti sulla ricezione e sul controllo della lista.

Netanyahu invita in Israele il comandante indiano: "Un vero eroe" Intanto, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha invitato in Israele, come ospite d'onore, il capitano indiano del volo e che ha evitato lo schianto dell'aereo dopo essere stato aggredito dal copilota. "Sei un vero eroe dei popoli coraggiosi dell'India e di Israele e sei un eroe del mondo intero", ha detto Netanyahu rivolgendosi al comandante Smit Machchhar, in una telefonata diffusa in video dal suo ufficio. Il pilota, secondo quanto riferito, ha aperto la porta della cabina di pilotaggio dopo che il copilota lo aveva aggredito, consentendo ai passeggeri a bordo di intervenire e di mettere in sicurezza l'aereo. Approfondimento FlyDubai, pilota eroe: "Ho aperto la porta mentre ero sotto attacco"