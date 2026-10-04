Secondo il quotidiano Haaretz, che cita fonti della sicurezza, la lista, che includeva nazionalità e nomi dei membri dell'equipaggio, era stata ricevuta dall'Autorità fiscale israeliana 48 ore prima del volo e avrebbe dovuto essere verificata dagli organismi competenti, tra cui il Mossad e il ministero dei Trasporti. Intanto, il primo ministro israeliano Netanyahu ha invitato in Israele, come ospite d'onore, il pilota indiano che ha evitato lo schianto dell'aereo
Israele aveva ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Flydubai, diretto a Tel Aviv, e su cui c’è stato il tentativo di dirottamento da parte del copilota omanita. A riferire questo dettaglio è il quotidiano Haaretz che cita fonti della sicurezza. La lista, che includeva nazionalità e nomi dei membri dell'equipaggio, era stata ricevuta dall'Autorità fiscale israeliana 48 ore prima del volo e avrebbe dovuto essere verificata dagli organismi competenti, tra cui il Mossad e il ministero dei Trasporti. L'Autorità fiscale ha confermato di aver ricevuto i dati, mentre il ministero dei Trasporti ha fornito versioni contrastanti sulla ricezione e sul controllo della lista.
Netanyahu invita in Israele il comandante indiano: "Un vero eroe"
Intanto, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha invitato in Israele, come ospite d'onore, il capitano indiano del volo e che ha evitato lo schianto dell'aereo dopo essere stato aggredito dal copilota. "Sei un vero eroe dei popoli coraggiosi dell'India e di Israele e sei un eroe del mondo intero", ha detto Netanyahu rivolgendosi al comandante Smit Machchhar, in una telefonata diffusa in video dal suo ufficio. Il pilota, secondo quanto riferito, ha aperto la porta della cabina di pilotaggio dopo che il copilota lo aveva aggredito, consentendo ai passeggeri a bordo di intervenire e di mettere in sicurezza l'aereo.
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L'attacco del copilota con l'ascia di emergenza
E continuano ad emergere dettagli su quanto accaduto. Il copilota ha usato l'ascia di emergenza (obbligatoria) in dotazione alla cabina di pilotaggio per aggredire il collega. Le indagini svolte in Arabia Saudita, dove il volo ha fatto un atterraggio di emergenza, hanno accertato che il copilota "aveva iniziato a realizzare un atto terroristico". L'inchiesta ora prosegue "per chiarire tutte le circostanze dell'incidente e le relative motivazioni", hanno aggiunto gli inquirenti. Il procuratore non ha reso nota la nazionalità del copilota - attualmente in stato di fermo negli Emirati Arabi - ma vari media internazionali hanno riferito che si tratta del 29enne Hammam al-Hammami, padre omanita e madre siriana, con diversi anni di vita trascorsi negli Emirati. Al pilota era stato vietato di pilotare aerei per motivi di sicurezza dalle autorità dell'Oman, le quali ritenevano che fosse stato influenzato da gruppi islamisti radicali durante un soggiorno in Siria. Diversi gli interrogativi ancora senza risposta, ad esempio come al-Hammami possa essere salito a bordo dell'aereo nonostante il divieto per i piloti provenienti da Paesi che non hanno relazioni diplomatiche con Israele, come l'Oman, di operare voli diretti verso Israele.
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Israele segue la pista terroristica per quanto successo su un aereo di FlyDubai diretto da Dubai a Tel Aviv: il copilota avrebbe accoltellato il pilota durante il volo. Il mezzo è atterrato a Tabuk, in Arabia Saudita. Il ministro israeliano Ben Gvir: 'L'ingenua convinzione che i nostri nemici amino la vita e che dovremmo averne compassione ha ricevuto un promemoria stamattina sotto forma di un terrorista che aveva pianificato di far schiantare un aereo e uccidere i 180 israeliani a bordo'