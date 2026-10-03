Media statunitensi hanno pubblicato le generalità del copilota sospettato del tentato attentato terroristico sul volo Dubai-Tel Aviv. Su un profilo riconducibile a lui due video che richiamano all’incidente. Emerge intanto che l'Oman gli aveva vietato il volo per radicalizzazione. Tornato in patria il primo volo che ha riportato a casa cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti

Il copilota sospettato del tentato attentato terroristico di mercoledì sul volo FlyDubai da Dubai a Tel Aviv è stato identificato da diversi media statunitensi in Hamam al-Hammami, omanita di 29 anni. La Cnn ha scritto che su un profilo LinkedIn a quel nome - poi rimosso - sono stati pubblicati a 9 ore dall'incidente 2 post. Il primo con filmati girati dalla cabina di pilotaggio di un Boeing 737 Max, con riprese di aerei di compagnie israeliane come El Al, e una foto di Ayman al-Zawahiri, che guidò al-Qaeda dopo Osama bin Laden. Il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Non è chiaro chi abbia pubblicato i post o se fossero programmati in anticipo.

Il precedente lavoro e la radicalizzazione

Il co-pilota era stato rimosso dal suo precedente incarico per la compagnia aerea nazionale dell'Oman lo scorso anno per preoccupazioni relative alle sue opinioni estremiste. Al-Hammami è nato negli Emirati Arabi Uniti da padre omanita e madre siriana e ha trascorso diversi anni della sua vita negli Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto una delle fonti citata da Cnn. Il profilo LinkedIn con il suo nome indica che ha lavorato per Oman Air per sette anni, lasciando la compagnia nel febbraio 2025, prima di entrare a far parte di Royal Air Maroc nel giugno 2025 lasciandola nel gennaio 2026. Una delle fonti del media Usa ha confermato che il profilo appartiene al co-pilota della FlyDubai coinvolto nell'incidente, ma nel mentre il profilo è stato rimosso. Un funzionario israeliano ha riferito alla Cnn che al-Hammami aveva lavorato per FlyDubai per soli otto mesi.

Aveva perso abilitazione al volo

L'emittente saudita Al Arabiya, citando una “fonte informata", riporta che al-Hammami aveva lasciato l'Oman dopo essere stato allontanato dalla compagnia aerea del paese del Golfo e aver perso l'abilitazione al volo. Secondo l'emittente potrebbe essere stato influenzato da "idee estremiste" provenienti da "gruppi radicali" in Siria, Paese di origine della madre e dove aveva trascorso del tempo anche se era nato negli e aveva vissuto a lungo negli Emirati Arabi Uniti.