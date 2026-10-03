Il presidente americano ha ribadito che "la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm". Parlando ad un comizio in Alabama il tycoon ha ripetuto che Teheran "non avrà mai l'arma nucleare". "Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente. Andava fatto anni fa, anche da parte di altre nazioni", ha aggiunto. Trump è tornato a promettere un bonus di 5.000 dollari per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Intanto, è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Flydubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista o con l'Iran. Almeno cinque palestinesi, tra cui quattro donne, sono stati uccisi e altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Le autorità sanitarie locali hanno riferito che l'attacco ha colpito direttamente un condominio.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: