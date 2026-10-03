Medioriente, raid israeliano su condominio a Gaza City: 5 morti e molti feriti. LIVE
Almeno cinque palestinesi, tra cui quattro donne, sono stati uccisi e altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina. Gli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sul tentato attentato sulla tratta Dubai-Tel Aviv dello scorso mercoledì ma non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore. Atterrato oggi primo volo da Emirati dopo l’incidente FlyDubai
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Il presidente americano ha ribadito che "la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm". Parlando ad un comizio in Alabama il tycoon ha ripetuto che Teheran "non avrà mai l'arma nucleare". "Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente. Andava fatto anni fa, anche da parte di altre nazioni", ha aggiunto. Trump è tornato a promettere un bonus di 5.000 dollari per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti se il partito repubblicano vincerà le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Intanto, è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Flydubai. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista o con l'Iran. Almeno cinque palestinesi, tra cui quattro donne, sono stati uccisi e altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Le autorità sanitarie locali hanno riferito che l'attacco ha colpito direttamente un condominio.
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Teheran, giustiziato un uomo per aver partecipato alle proteste di gennaio
Un uomo è stato giustiziato questa mattina nella città di Shahr-e Kord, nel sud-ovest del Paese, per aver "aperto il fuoco contro le forze di polizia" durante le proteste di gennaio in Iran e per altri atti criminali". Lo ha dichiarato la magistratura iraniana. "Siavash Jamshidi ha confessato di aver organizzato la partecipazione di altre persone ai disordini e di aver compiuto atti contro la sicurezza nazionale tramite i social media", prosegue la nota citata dall'agenzia Irna, aggiungendo che l'uomo "era stato condannato in passato anche per altri reati, quali truffa, rapina, detenzione illegale di armi e sequestro di persona".
Axios: "Riunione segreta a Camp David dei collaboratori di Trump per la sicurezza"
I principali membri dell'amministrazione del presidente Usa Donald Trump si sono riuniti segretamente nella residenza presidenziale di Camp David per discutere i prossimi passi relativi alla guerra con l'Iran e al conflitto tra Arabia Saudita e Houthi in Yemen. Lo riferisce Axios che cita tre fonti a conoscenza del dossier. La riunione è stata presieduta dal vicepresidente J.D. Vance. Tra gli altri partecipanti, il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il direttore della Cia John Ratcliffe e il capo dello Stato Maggiore congiunto, generale Dan Caine. "Sono state prese decisioni, o quantomeno si è discusso a fondo della questione", ha dichiarato uno dei funzionari, riferendosi alla crisi in Medio Oriente. L'incontro, decisamente insolito, non è stato annunciato dall'amministrazione Trump. L'ultima volta che si è tenuto un incontro simile è stato nel giugno 2025, pochi giorni prima che Israele entrasse in guerra contro l'Iran, ricorda Axios. Con i negoziati in stallo, il presidente Trump sta valutando da giorni la ripresa di importanti operazioni di combattimento in Iran.
Yemen, esercito: 71 attacchi contro obiettivi Houthi a Taiz
Le forze armate yemenite hanno riferito di aver condotto 71 attacchi, descritti come raid di precisione, contro raduni, rinforzi e schieramenti militari degli Houthi in diverse aree della provincia di Taiz. Secondo il portavoce militare le operazioni hanno preso di mira al-Aqrud, Samea, al-Ahkum, al-Akboush, Jabal Rasin, Jabal Jardad, Bani Omar, Bani Bakari, al-Kaawish e al-Athawir; gli attacchi hanno distrutto diversi veicoli utilizzati dagli Houthi e causato vittime tra i combattenti del gruppo, compromettendone la capacità di proseguire le operazioni militari. L'esercito ha affermato che le sue operazioni a Taiz continueranno.
Due petroliere colpite nello Stretto di Hormuz
Due petroliere sono state colpite da "proiettili non identificati" nell'area dello Stretto di Hormuz. A renderlo noto l'agenzia United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto) spiegando che il primo attacco ha causato "un piccolo incendio e un blackout a bordo". L'incendio è stato successivamente spento, ha detto l'agenzia. Non sono state segnalate vittime né impatti ambientali. La nave, che stava uscendo dallo stretto di Hormuz, ha potuto riprendere il suo viaggio, ha affermato l'Ukmto, senza specificare i porti di provenienza e di destinazione. Ore dopo, un'altra petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un "proiettile non identificato" a est dell'Oman. Secondo l'Ukmto, tutto l'equipaggio è rimasto illeso e non si sono registrati impatti ambientali. L'agenzia ha precisato che le autorità stanno indagando sugli incidenti.
Oman aveva vietato il volo al co-pilota della FlyDubai per radicalizzazione
Il copilota della FlyDubai che ha accoltellato il comandante del volo FlyDubai FZ1073 era stato precedentemente interdetto al volo dall'Oman a causa del timore che avesse adottato posizioni ideologiche radicali. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Nonostante tale divieto, il pilota omanita è stato assunto dalla FlyDubai e ha avuto l'incarico di operare sulla delicata rotta che collega gli Emirati Arabi Uniti e Israele. Non è chiaro se l'Oman abbia condiviso con altri Paesi o compagnie aeree le preoccupazioni relative alla radicalizzazione del pilota né è stato possibile conoscere la natura di tale radicalizzazione
Trump: "La guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm"
Donald Trump ha ribadito che "la guerra contro l'Iran finirà dopo le midterm". Parlando ad un comizio in Alabama il tycoon ha ripetuto che Teheran "non avrà mai l'arma nucleare". "Abbiamo dovuto fare il lavoro sporco contro i bulli del Medio Oriente. Andava fatto anni fa, anche da parte di altre nazioni", ha aggiunto.
Raid israeliano su Gaza City, colpito un condominio, 5 morti
Almeno cinque palestinesi, tra cui quattro donne, sono stati uccisi e altre persone sono rimaste gravemente ferite nelle prime ore della mattina in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. Le autorità sanitarie locali hanno riferito che l'attacco ha colpito direttamente un condominio. Testimoni oculari hanno riferito all'agenzia di stampa kuwaitiana Kuna che il bombardamento ha distrutto diverse unità abitative e ha provocato incendi all'interno della struttura. Il personale della protezione civile ha spento le fiamme ed estratto le vittime dalle macerie. L'attacco si inserisce in un contesto di intensificazione dei raid aerei israeliani nel centro di Gaza City, accompagnati da operazioni di demolizione su larga scala nei quartieri orientali e da colpi d'arma da fuoco diretti contro i civili sfollati in fuga dalle zone colpite.
Atterrato a Tel Aviv il primo volo dagli Emirati dopo lo stop per l'incidente Flydubai
Il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti, dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Flydubai, è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di sabato, secondo quanto riportato dal sito dell'autorità aeroportuale israeliana. L'arrivo è avvenuto dopo gli eventi di mercoledì sulla tratta Dubai-Tel Aviv, che secondo le autorità hanno evitato per un soffio una catastrofe. Le autorità degli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto e non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, sebbene leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista o con l'Iran. Il volo di rimpatrio di sabato, operato dalla compagnia israeliana Arkia, è arrivato da Dubai all'aeroporto Ben Gurion poco dopo l'una di notte.. Il volo Arkia è decollato da Dubai venerdì, diventando il primo volo operato da una compagnia israeliana a partire dagli Emirati da quando Flydubai ha sospeso la rotta per Israele ed El Al ha cancellato i voli programmati per riportare a casa i cittadini israeliani.