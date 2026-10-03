Zelensky: “Putin senza regole, vuole che ucraini lascino Kiev". LIVE

L’espansione della Nato verso Est è “una delle cause principali” della guerra in Ucraina e l’Europa sbaglia a prepararsi all’ipotesi di un futuro conflitto con Mosca. È la posizione di Zhang Weiwei, professore di Relazioni internazionali e direttore del China Institute della Fudan University, intervistato dall’Adnkronos al Centro Studi Americani di Roma in occasione di un incontro organizzato dal Berggruen Institute. “Dal punto di vista cinese sia la Russia sia l’Ucraina sono buone amiche della Cina. Siamo profondamente addolorati per questa guerra e speriamo che le due parti possano riprendere qualche forma di negoziato e arrivare a una soluzione politica”, afferma. Ma sulle origini del conflitto Zhang è netto: “I cinque round di espansione della Nato verso Est sono una delle cause principali della guerra. Se la Nato si fosse fermata dopo quattro allargamenti, la guerra avrebbe potuto essere evitata”. Il professore cita Henry Kissinger e George Kennan tra quanti avevano messo in guardia dalle conseguenze di un ulteriore allargamento dell’Alleanza. “Ma la Nato non ha ascoltato”. Ancora più duro il giudizio sulle analisi europee che invitano a prepararsi a un possibile conflitto con Mosca. “Non credo affatto che la Russia farà una guerra contro l’Europa. Questa è una narrativa portata avanti da alcuni politici e da alcuni interessi del complesso militare europeo”.