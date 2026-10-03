Nobel 2026, le date e come funziona l'assegnazione dei Premi

Come ogni anno, i vincitori dei riconoscimenti vengono annunciati a partire dal primo lunedì di ottobre: si inizia il 5, con il Nobel per la Fisiologia o la Medicina, e si finisce il 12, con il Premio della Banca di Svezia per le Scienze economiche. La cerimonia di premiazione si tiene invece il 10 dicembre, alla fine di un percorso che, a partire dall'invio delle candidature, dura più di un anno
Ancora pochi giorni e verranno svelati i vincitori dei Premi Nobel 2026: gli annunci si terranno tra lunedì 5 e lunedì 12 ottobre, e saranno tutti trasmessi in diretta sui canali ufficiali dei Nobel. Ecco le date di ciascun riconoscimento e come funziona l’assegnazione.
Nobel 2026, le date
Il primo Nobel che verrà annunciato, il 5 ottobre, sarà quello per la Fisiologia o la Medicina, mentre l’ultimo, una settimana dopo, sarà quello per l’Economia. Di seguito il calendario completo.
- Premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina, lunedì 5 ottobre, dalle 11:30 (Nobel Assembly presso il Karolinska Institutet, Solna, Svezia);
- Premio Nobel per la Fisica, martedì 6 ottobre, dalle 11:45 (The Royal Swedish Academy of Sciences, Stoccolma, Svezia);
- Premio Nobel per la Chimica, mercoledì 7 ottobre, dalle 11:45 (The Royal Swedish Academy of Sciences, Stoccolma, Svezia);
- Premio Nobel per la Letteratura, giovedì 8 ottobre, dalle 13:00 (The Swedish Academy, Stoccolma, Svezia);
- Premio Nobel per la Pace, venerdì 9 ottobre, dalle 11 (The Norwegian Nobel Committee, The Norwegian Nobel Institute, Oslo, Norvegia);
- Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, lunedì 12 ottobre, dalle 11:45 (The Royal Swedish Academy of Sciences, Stoccolma, Svezia).
La cerimonia di consegna
La cerimonia di consegna dei Nobel si tiene, come da tradizione, il 10 dicembre, nel giorno dell’anniversario della morte di Alfred Nobel (10 dicembre 1896), al Konserthuset di Stoccolma.
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La storia dei Premi Nobel
La prima edizione dei Premi Nobel si tenne nel 1901 (mentre quello per le Scienze Economiche debuttò nel 1969). A volerli fu l’imprenditore e inventore svedese Alfred Nobel, che nel suo testamento scrisse di voler utilizzare la sua fortuna per premiare chi, nell’anno precedente, avesse contributo a portare “i maggiori benefici per l’umanità”: oltre a una medaglia d’oro e a un diploma, è previsto anche un premio in denaro, che nel 2025 ammontava a circa un milione di euro. I premi vengono assegnati da quattro istituzioni: The Royal Swedish Academy of Sciences per Chimica, Fisica ed Economia, The Swedish Academy per la Letteratura, The Norwegian Nobel Committee per la Pace e il Karolinska Institutet per la Fisiologia o la Medicina.
Come funziona l'assegnazione
Il percorso che porta all’assegnazione è lungo e inizia nel settembre dell’anno precedente al Premio, quando i Comitati Nobel invitano ufficialmente con delle lettere migliaia di persone a proporre, entro il 31 gennaio seguente, alcune personalità od organizzazioni per i riconoscimenti (questo passaggio formale non è obbligatorio per il Nobel per la Pace). Non è possibile autocandidarsi. Da febbraio in poi, i Comitati studiano le candidature e ne selezionano alcune, sottoponendole, insieme alle loro raccomandazioni, alle quattro istituzioni che assegneranno i Premi. I vincitori vengono annunciati ogni anno a partire dal primo lunedì di ottobre.
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