Nobel 2026, le date e come funziona l'assegnazione dei Premi

Ancora pochi giorni e verranno svelati i vincitori dei Premi Nobel 2026: gli annunci si terranno tra lunedì 5 e lunedì 12 ottobre, e saranno tutti trasmessi in diretta sui canali ufficiali dei Nobel. Ecco le date di ciascun riconoscimento e come funziona l’assegnazione.

Il primo Nobel che verrà annunciato, il 5 ottobre, sarà quello per la Fisiologia o la Medicina, mentre l’ultimo, una settimana dopo, sarà quello per l’Economia. Di seguito il calendario completo.

La storia dei Premi Nobel

La prima edizione dei Premi Nobel si tenne nel 1901 (mentre quello per le Scienze Economiche debuttò nel 1969). A volerli fu l’imprenditore e inventore svedese Alfred Nobel, che nel suo testamento scrisse di voler utilizzare la sua fortuna per premiare chi, nell’anno precedente, avesse contributo a portare “i maggiori benefici per l’umanità”: oltre a una medaglia d’oro e a un diploma, è previsto anche un premio in denaro, che nel 2025 ammontava a circa un milione di euro. I premi vengono assegnati da quattro istituzioni: The Royal Swedish Academy of Sciences per Chimica, Fisica ed Economia, The Swedish Academy per la Letteratura, The Norwegian Nobel Committee per la Pace e il Karolinska Institutet per la Fisiologia o la Medicina.

Come funziona l'assegnazione

Il percorso che porta all’assegnazione è lungo e inizia nel settembre dell’anno precedente al Premio, quando i Comitati Nobel invitano ufficialmente con delle lettere migliaia di persone a proporre, entro il 31 gennaio seguente, alcune personalità od organizzazioni per i riconoscimenti (questo passaggio formale non è obbligatorio per il Nobel per la Pace). Non è possibile autocandidarsi. Da febbraio in poi, i Comitati studiano le candidature e ne selezionano alcune, sottoponendole, insieme alle loro raccomandazioni, alle quattro istituzioni che assegneranno i Premi. I vincitori vengono annunciati ogni anno a partire dal primo lunedì di ottobre.