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Russia-Ucraina: la diplomazia riparte, ma gli equilibri sono cambiati?

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Sabato scorso gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner hanno ripreso a fare la spola tra Mosca e Kiev, per la prima volta in territorio ucraino. L'intenzione è quella di rilanciare lo stallo diplomatico dei negoziati di pace

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