Guerra Ucraina, caccia italiano Eurofighter abbatte drone su Lituania

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, caccia italiano Eurofighter abbatte drone su Lituania. LIVE

live Mondo
©IPA/Fotogramma

Le forze di difesa della Nato hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un "intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina". Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a "misure di de-escalation" se Putin farà lo stesso. Meloni riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

in evidenza

Caccia della Nato hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un "intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina". Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a "misure di de-escalation" se Putin farà lo stesso. Meloni riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Russia, Copenaghen: "Sono stati superati i limiti"

Il lancio di due razzi di segnalazione da una fregata russa contro un elicottero militare danese, avvenuto ieri nel Baltico, dimostra che Mosca ha "superato i limiti". Lo ha dichiarato a Ritzau il ministro della Difesa di Copenaghen, Jeppe Bruus. "E' una cosa seria. E' la dimostrazione - dato che non era mai successo prima - che i limiti sono stati superati in relazione alla propensione al rischio della parte russa, ha affermato il ministro. Bruus ha definito "molto poco professionale" la condotta delle navi militari russe "perchè ci sono molte opportunità di contatto, se lo si desidera". 

Nave russa spara razzi segnalazione verso elicottero danese

Ieri nel Mar Baltico una fregata russa ha sparato due razzi di segnalazione in direzione di un elicottero Fennec delle forze armate danesi. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa di Copenaghen. L'elicottero non è stato colpito e il suo equipaggio è rimasto illeso, aggiunge la nota. I due razzi di segnalazione sono stati sparati mentre l'elicottero stava effettuando riprese fotografiche, definite "di routine", della fregata, che si trovava in acque internazionali al largo di Gedser, sulla costa baltica danese, riporta l'emittente statale Dr. Un razzo di segnalazione è passato molto vicino all'elicottero, aggiunge il ministero. L'apparecchio si è spostato dopo il lancio e non ha riportato danni. Il ministero degli Esteri danese ha convocato l'ambasciatore russo in seguito all'incidente, ha spiegato il ministro della Difesa Jeppe Bruus ai microfoni di Ritzau. I razzi di segnalazione sono dispositivi pirotecnici generalmente utilizzati come segnale di avvertimento in mare. 

Velivolo abbattuto sulla Lituania: "Ancora di stabilire se si trattasse di un drone da combattimento"

Il drone che nella notte era entrato in Lituania provenendo dalla Bielorussia è stato abbattuto da caccia italiani della Nato. Lo riportano le Forze Armate lituane, aggiungendo che i resti del velivolo senza pilota sono stati rinvenuti. Secondo quanto riferito dai militari, intorno a mezzanotte è stato avvistato nello spazio aereo un oggetto in movimento verso la Lituania. Dopo l'identificazione, sono decollati aerei alleati. Alle 00,20 circa, il drone identificato è stato abbattuto da caccia alleati provenienti dall'Italia, decollati dalla base aerea di Šiauliai.

Sul luogo dell'incidente sono presenti agenti di polizia e militari lituani. Gli specialisti stanno raccogliendo i rottami per determinare il tipo di drone e il suo scopo. "Dobbiamo valutare la situazione, raccogliere i rottami e determinare di che tipo di oggetto si trattasse e quale fosse il suo scopo. I rottami non ci permettono ancora di stabilire se si trattasse di un drone da combattimento", ha dichiarato Vilmantas Vitkauskas, capo del Centro nazionale per la gestione delle crisi.

Al momento non è ancora noto se il drone trasportasse esplosivi. In precedenza, le autorità lituane avevano riferito che il drone era entrato nel territorio lituano dalla Bielorussia, per poi dirigersi verso ovest attraversando la regione di Lentvaris e il distretto di Trakai. Secondo le prime informazioni, nessuno è rimasto ferito nell'incidente.

La Russia colpisce due imbarcazioni nel Mar Nero

Le forze russe hanno colpito una nave cargo e un traghetto che trasportava rifornimenti militari nel porto ucraino di Chornomorsk, ha dichiarato oggi il Ministero della Difesa russo.

Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev

Caccia della Nato hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, ha annunciato il presidente Nauseda parlando di un "intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina". Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. Zelensky si dice pronto a "misure di de-escalation" se Putin farà lo stesso. Meloni riceve oggi il presidente del Consiglio europeo Costa. 

Drone abbattuto dalla Nato nei cieli del paese, è Eurofighter italiano

E' stato abbattuto da caccia italiani il drone identificato nelle scorse ore nello spazio aereo lituano. Lo riferiscono le forze armate di Vilnius su X. "La difesa aerea Nato ha risposto: la minaccia è stata neutralizzata", si legge nel comunicato, "verso le 00:20, caccia italiani sono decollati da Siauliai e hanno abbattuto un drone identificato nello spazio aereo lituano. I detriti sono stati rinvenuti e il sito è stato messo in sicurezza. Grazie, Alleati".

Mondo: Ultime notizie

Arabia Saudita, 13 civili feriti in raid Houthi. Riad: "Risponderemo"

live Mondo

L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà "con fermezza" contro gli Houthi yemeniti, dopo una...

Guerra Ucraina, caccia italiano Eurofighter abbatte drone su Lituania

live Mondo

Le forze di difesa della Nato hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, ha annunciato...

I 42 anni del principe Harry: la storia del ribelle della Royal Family

Mondo

Il figlio di Carlo e Lady D. è nato il 15 settembre 1984. Nel 2018 ha sposato l'attrice Meghan...

29 foto
epa12909340 Britain's Prince Harry, the Duke of Sussex, attends the Kyiv Security Forum in Kyiv, Ukraine, 23 April 2026. The annual forum, established by the Arseniy Yatsenyuk Open Ukraine Foundation, is the country's primary international platform for security and diplomacy. EPA/STRINGER

Trump: "Kiev e Mosca accettano di non colpire mire energetiche"

Mondo

Il Financial Times frena sulle dichiarazioni del presidente Usa: "Tregua in discussione, ma dalla...

Iran, Pentagono: "Guerra ha causato carenza di munizioni"

Mondo

L'ispettore generale conferma il problema fatto emergere dai giornali Usa e smentito da Trump e...

Mondo: I più letti