Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre, il presidente della Repubblica condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

A tre anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. "La data odierna segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani. Molti giovani, anche di altre nazionalità, vilmente colpiti, tratti in ostaggio o privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa. Altri brutalmente uccisi o rapiti nelle loro case, senza nessuna pietà per bambini e anziani. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Resteranno, per tutti i popoli, un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza, in Medio Oriente e nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa". (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La condanna delle violenze e il richiamo alla pace Mattarella sottolinea come gli eventi del 7 ottobre abbiamo inaugurato una nuova fase di instabilità, segnata da sofferenze che continuano a colpire sia israeliani che palestinesi. "Gli atti ripugnanti che, con estrema e disumana crudeltà, furono commessi il 7 ottobre 2023 hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che, ancor più da allora, gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'Autorità Nazionale Palestinese. La spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti, oggi profondamente compromessi, della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva "Due Popoli, Due Stati", per poter vivere pacificamente, fianco a fianco". Vedi anche Tre anni dall'attacco del 7/10: Israele commemora le vittime