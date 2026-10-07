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Mattarella ricorda attacco 7 ottobre in Israele: "Rinnoviamo impegno contro antisemitismo"

Mondo

Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre, il presidente della Repubblica condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza

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A tre anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. "La data odierna segna la tragica ricorrenza dell'ignobile attacco perpetrato da Hamas contro numerosi civili israeliani. Molti giovani, anche di altre nazionalità, vilmente colpiti, tratti in ostaggio o privati della vita mentre si trovavano riuniti per un'occasione di festa. Altri brutalmente uccisi o rapiti nelle loro case, senza nessuna pietà per bambini e anziani. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Resteranno, per tutti i popoli, un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza, in Medio Oriente e nel mondo intero, le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa". (SEGUI LA LIVE PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La condanna delle violenze e il richiamo alla pace

Mattarella sottolinea come gli eventi del 7 ottobre abbiamo inaugurato una nuova fase di instabilità, segnata da sofferenze che continuano a colpire sia israeliani che palestinesi. "Gli atti ripugnanti che, con estrema e disumana crudeltà, furono commessi il 7 ottobre 2023 hanno riaperto nella regione una drammatica fase di instabilità e violenze. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che, ancor più da allora, gravano su moltitudini di palestinesi. Le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Allo stesso tempo è inaccettabile il processo di erosione di territori attribuiti all'Autorità Nazionale Palestinese. La spirale di inaudita violenza va fermata, ricreando invece i presupposti, oggi profondamente compromessi, della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva "Due Popoli, Due Stati", per poter vivere pacificamente, fianco a fianco".

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Vicinanza a Israele e appello alla comunità internazionale

Nel suo messaggio, il capo dello Stato rinnova la vicinanza dell'Italia alle vittime dell'attacco e alle loro famiglie, auspicando un rinnovato impegno internazionale per la pace nella regione. "In questa circostanza desidero rinnovare la vicinanza della Repubblica Italiana al popolo di Israele, alle famiglie delle vittime e a coloro che portano ancora le ferite di quella terribile giornata, auspicando che si rafforzi la determinazione di tutta la comunità internazionale a costruire condizioni durature perché vi sia pace e sicurezza per quelle terre e quei popoli martoriati". 

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