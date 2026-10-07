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Meloni oggi a Spalato per il vertice Med9: sul tavolo i dossier energia e migrazioni

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Il gruppo informale include gli altri otto Paesi mediterranei dell'Ue, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna. Al meeting ci saranno anche i vertici dell'Unione, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e quello del Consiglio Antonio Costa

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Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per Giorgia Meloni nei confronti previsti oggi a Spalato con i partner del Med9. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima, per il governo dei flussi migratori, per gli approvvigionamenti, per la connettività e per i rapporti con il Medio Oriente e il Nord Africa. Il gruppo informale include gli altri otto Paesi mediterranei dell'Ue, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e al tavolo ci saranno i vertici dell'Unione, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e quello del Consiglio Antonio Costa.

Presente anche Macron, non ci sarà invece Sanchez

Meloni potrà incrociare Emmanuel Macron, ma non lo spagnolo Pedro Sanchez che, dopo aver annunciato le elezioni anticipate, ha delegato il segretario di Stato per l'Unione europea Fernando Sampedro Marcos.  Ospiti del summit sono il principe Alberto di Monaco e il principe di Giordania Al Hussein bin Abdullah II. È infatti in programma un pranzo di lavoro dedicato al Medio Oriente. Come anticipano fonti italiane, la discussione toccherà Gaza e le prospettive del processo politico, Iran, Siria, Libano, sicurezza marittima ed energetica e le ricadute dell'instabilità regionale su energia, commercio, trasporti e sicurezza europea. Particolare attenzione, viene spiegato, sarà dedicata alla necessità di rafforzare il coordinamento con i partner regionali, a partire da quelli del Golfo. 

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