Governo Meloni, record di durata: bilancio delle promesse economiche

Governo Meloni batte record di longevità: il bilancio delle promesse elettorali economiche
La prima donna premier nella storia della Repubblica italiana è anche alla guida dell'esecutivo più duraturo di sempre: oggi, 4 settembre, ha superato i 1412 giorni del governo Berlusconi II. Dal taglio del cuneo fiscale alla riduzione della pressione fiscale, quali misure in campo economico che erano state promesse nella campagna elettorale del 2022 sono state portate a termine? E in che stato è l'economia rispetto a quattro anni fa?
- Oggi, 4 settembre, sono 1413 giorni che Giorgia Meloni è alla guida del governo: prima donna a diventare premier, il suo esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana, superando il precedente record di 1412 giorni del secondo governo Berlusconi, in carica dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005. Le promesse elettorali economiche che hanno portato Meloni a vincere le elezioni del 2022 sono state mantenute? E in che stato è l’economia italiana?
- L'andamento del mercato del lavoro ha mantenuto un trend positivo dal settembre 2022, mese di insediamento del governo Meloni, a oggi: dal terzo trimestre di quattro anni fa al primo trimestre del 2026 si sono registrati 1,1 milioni in più di occupati. I disoccupati sono scesi di 670mila unità, mentre non ci sono differenze per quanto riguarda gli inattivi.
- Bene anche la Borsa. Nei quattro anni di governo, il FTSE MIB è salito del 140%, mentre lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi è sceso del 63%.
- Il Pil italiano è cresciuto dell'1,9%, molto più di quello della Germania (+0,1%), ma meno della media Ue (+3,3%) e molto meno di quello di Paesi come Spagna (+11,3%), Portogallo (+8%) e Francia (+5,3%).
- Nell'accordo di programma di governo del centrodestra e in campagna elettorale nel 2022 era stato dato molto rilievo alla promessa del taglio del cuneo fiscale, ancora oggi uno dei cavalli di battaglia di Meloni e della sua squadra.
- La promessa è stata mantenuta e il taglio del cuneo fiscale è stato reso strutturale. In questi quattro anni le aliquote Irpef sui redditi da lavoro dipendente sono passate da quattro a tre e non esistono più quelle del 25% e del 35%. Oggi si applica il 23% sui redditi fino a 28mila euro, il 33% da 28.001 fino a 50mila euro e il 43% dai 50mila in su.
- Un altro punto centrale della campagna elettorale del 2022 era stata la promessa di ridurre la pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi.
- Il governo finora non è riuscito a ridurre l'altissima pressione fiscale che contraddistingue l'Italia. Nel 2022 era al 41,7%, nel 2023 scendeva al 41,2%, per poi risalire nel 2024 e nel 2025 al 42,4% e al 43,1%. Nel 2026 si stima che riscenda al 42,9%, comunque più alta che nel 2022.
- In campo previdenziale, i partiti di centrodestra in campagna elettorale avevano promesso l'innalzamento delle pensioni minime, sociali e di invalidità.
- Il governo è riuscito a mantenere la promessa per quanto riguarda gli assegni delle pensioni minime per gli over 75, che sono passati dai 525 euro del 2022 ai 614 euro di oggi.
- In campagna elettorale si era promesso inoltre di portare la spesa pubblica italiana per l'infanzia e per la famiglia ai livelli della media europea.
- Se è vero che la spesa per gli aiuti a supporto delle famiglie e della natalità, in rapporto al Pil, è aumentata in questi anni, non si può dire che sia ancora stata raggiunta la media europea.