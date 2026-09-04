Governo Meloni, record di durata: bilancio delle promesse economiche

La prima donna premier nella storia della Repubblica italiana è anche alla guida dell'esecutivo più duraturo di sempre: oggi, 4 settembre, ha superato i 1412 giorni del governo Berlusconi II. Dal taglio del cuneo fiscale alla riduzione della pressione fiscale, quali misure in campo economico che erano state promesse nella campagna elettorale del 2022 sono state portate a termine? E in che stato è l'economia rispetto a quattro anni fa?