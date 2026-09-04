Governo Meloni, il record di durata e le sfide per il bis

Il governo guidato da Giorgia Meloni è il più longevo della Repubblica Italiana. Una stabilità dopo quattro anni segnati da crisi, guerre e nuovi equilibri internazionali.

Dai conti pubblici al ruolo dell’Italia nel mondo, la premier rivendica i risultati raggiunti, mentre alcune delle riforme promesse restano ancora incompiute.

Ora si apre la partita per il bis, tra manovra, legge elettorale e una competizione a destra diventata più difficile