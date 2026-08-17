In particolare, alla ripresa dopo la pausa estiva occhi puntati sulle commissioni del Senato: nei primi giorni del mese, dopo lo sprint impresso da governo e maggioranza all'inizio di agosto, dovranno definire la tormentata riforma della legge elettorale. Secondo il calendario che è emerso, gli emendamenti devono essere presentati in commissione entro il primo settembre. L’esame dell’aula di Palazzo Madama, poi, dovrebbe iniziare il 9 settembre e il vito finale è previsto entro il 15 dello stesso mese. L’obiettivo dell’esecutivo, infatti, è di arrivare alla terza lettura alla Camera – e quindi chiudere la questione – entro la fine di settembre.

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